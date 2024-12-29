В новогоднюю ночь будет продлен график работы нескольких автобусов «Транспорта Верхневолжья»

В новогодние праздники до 02:00 будет увеличено количество рейсов автобусов компании «Транспорт Верхневолжья» на маршрутах №20 «Энергоремонт – Мигалово», №36 «Мамулино – Сахарово» и №208 «СНТ «Светлый» – микрорайон «Южный».
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