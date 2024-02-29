Владелица кофейни грозит 5 лет. Она выгнала бойца СВО за некультурное поведение

СК возбудил дело против владелицы кофеен в Люберцах, выставившей бойцов СВОhelen_sheport/X (ранее Twitter) В Подмосковье владелица кофеен похвасталась в соцсетях, как выставила из своего заведения участника военных действий на Украине.
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