Ключевые слова: Путин и Трамп договорились совместно прорабатывать урегулирование на Украине

Россия и США договорились немедленно приступить к переговорам по украинскому урегулированию. Сообщения об этом появились по итогам телефонной беседы лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся 18 марта.
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