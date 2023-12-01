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WSJ: Спецслужбы Израиля готовятся искать ХАМАС по всему миру

WSJ: Спецслужбы Израиля готовятся искать ХАМАС по всему миру

Израильские спецслужбы намереваются искать оставшихся лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после завершения конфликта в секторе Газа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников.

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Комментарии
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Светлейший
О как! Никак жыды кровью младенцев не напьются... А эти &quot;самоизбранные&quot; не думают, что во всем мире за евреями устроят охоту? Арабов, вообще мусульман, много больше, чем яврейцев. Своей фашистской риторикой жыды-сионисты роют себе могилы. Интересно, а когда их, курносо-картавых, останется несколько сотен, их занесут в Красную Книгу?
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