Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Какое полное соответствие фамилии и внутренней сути человека! Каллас однако!Премьер Эстонии К...
  • Бендер Задунайский
    Да все уже в ЕС давно поняли , что ты идиот(ка)!Премьер Эстонии К...
  • Наталья Середа
    Или наркотики или воздействие через интернет.Подождем.Сейчас следователи другие, аппаратура современная - все расскажут.Эвакуированные из...

МОМ: оползень в Папуа-Новой Гвинее мог унести жизни более 670 жителей

МОМ: оползень в Папуа-Новой Гвинее мог унести жизни более 670 жителей

Оползень, произошедший на севере Папуа-Новой Гвинеи, мог унести жизни более 670 человек. Об этом сообщило новостное агентство Associated Press, сославшись на данные Международной организации по миграции (МОМ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх