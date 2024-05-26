МОМ: оползень в Папуа-Новой Гвинее мог унести жизни более 670 жителей

Оползень, произошедший на севере Папуа-Новой Гвинеи, мог унести жизни более 670 человек. Об этом сообщило новостное агентство Associated Press, сославшись на данные Международной организации по миграции (МОМ).
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