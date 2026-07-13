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В Приморье прооперировали двух подростков, пострадавших при обрушении пирса

В Приморье прооперировали двух подростков, пострадавших при обрушении пирса

В Приморском крае врачи прооперировали двух подростков, пострадавших при обрушении пирса в Артёме. Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, операции прошли успешно, жизни детей ничто не угрожает.

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