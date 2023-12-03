Без срока давности по яйцам. Суд США наказал птицефабрик за махинации 2000-х годов

Производители продуктов питания штата Иллинойсе выиграли дело о ценовом сговоре 2000-х годов. Они обвиняли местные птицефабрики в картельном сговоре, который искусственно ограничил предложения яиц в США с 2004 по 2008 год.
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