В центре Дубая прогремели взрывы

В центре Дубая слышны взрывы. Информацию уже подтвердило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Пока это всё, что известно: громкие хлопки в деловой части города, без подробностей о пострадавших или разрушениях.
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