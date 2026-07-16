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Мировое обозрение

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В центре Дубая прогремели взрывы

В центре Дубая прогремели взрывы

В центре Дубая слышны взрывы. Информацию уже подтвердило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Пока это всё, что известно: громкие хлопки в деловой части города, без подробностей о пострадавших или разрушениях.

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