Стояногло пообещал вернуть авиасообщение с Россией, если победит на выборах

Молдавия приостановила полеты в РФ в конце февраля 2022 года Вышедший во второй тур выборов президента Молдавии политик Александр Стояногло сообщил, что возобновит авиасообщение с Россией, если одержит победу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии