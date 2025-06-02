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В Польше на выборах победил объявленный в розыск Россией кандидат

В Польше на выборах победил объявленный в розыск Россией кандидат

Навроцкий получил 50,89% голосовПосле подсчета 100% бюллетеней во втором туре выборов президента Польши лидирует Кароль Навроцкий, независимый кандидат, поддержанный консервативной партией «Право и справедливость».

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