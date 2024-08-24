В Госдуме назвали причину задержания Дурова

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В действиях французских властей прослеживаются явные политические мотивы. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин в своем Telegram-канале, комментируя задержание в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.