В Госдуме назвали причину задержания Дурова

В действиях французских властей прослеживаются явные политические мотивы. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин в своем Telegram-канале, комментируя задержание в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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