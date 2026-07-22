Топ-5 крутых киллеров на пенсии, у которых не получилось уйти на покой

Уйти на покой в профессии наемного убийцы — задача не из простых. Только повесил дробовик на гвоздь, завел шпица или открыл уютный продуктовый магазинчик, как на пороге обязательно возникают старые «друзья» с горящим желанием вернуть тебя в строй.