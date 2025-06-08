Зеленский требует от Сырского захвата части российской территории, причем не считаясь с потерями. «Нелегитимному» срочно нужно продемонстрировать своим западным кукловодам, что украинская армия способна не только обороняться, но и наступать.
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