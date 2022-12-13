«Женщина» и «молодой человек». Какие слова запретили использовать медикам в общении с пациентами?

Российских медиков научат правильно общаться с пациентами. Научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ опубликовал методические рекомендации по организации дистанционной записи на приём к врачу.
Российских медиков научат правильно общаться с пациентами. Научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ опубликовал методические рекомендации по организации дистанционной записи на приём к врачу.
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