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«Женщина» и «молодой человек». Какие слова запретили использовать медикам в общении с пациентами?

«Женщина» и «молодой человек». Какие слова запретили использовать медикам в общении с пациентами?

Российских медиков научат правильно общаться с пациентами. Научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ опубликовал методические рекомендации по организации дистанционной записи на приём к врачу.

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