Тасоев стал трёхкратным чемпионом мира по дзюдо, завоевав золото на ЧМ в Баку

Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл золото на чемпионате мира 2026 года в Баку. В финале в категории свыше 100 кг Тасоев иппоном победил представителя Азербайджана Ушанги Кокаури.
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