Дронов много не бывает

В настоящее время уже никто не сомневается в неоспоримости того факта, что беспилотные комплексы и системы прочно укоренились на современных полях сражений, завоёвывая своё место в качестве важнейшего элемента современной войны.
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