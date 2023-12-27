Налоговая начала проверку Ивлеевой, против нее могут возбудить уголовное дело

По неподтвержденным данным, блогеру может грозить пяти лет лишения свободыФедеральная налоговая служба начала выездную проверку блогера Насти Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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