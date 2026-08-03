Сила в правде
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Сила в правде

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На полях похорон Грэма

На полях похорон Грэма

Несколько дней российское «турбопатриотическое» сообщество жило в предвкушении того, что вот-вот Иран к-а-а-к жахнет по Украине, но внезапно кризис разрешился после телефонного разговора глав МИД двух стран и взаимных примирительных заявлений.

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