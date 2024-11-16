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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Сергей Скрипальщиков
    Эту мигрантскую тварь кастрировать на зоне, а родителям штраф в десяток миллионов рублей потерпевшей и в пользу госуд...Иноземец влетевши...
  • Виктор Александров
    Пора вооружаться? И на разборки с азерами и их "крышей".С флагом Азербайд...
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В Госдуме предложили приносить присягу гражданина России не в 18, а в 14 лет

В Госдуме предложили приносить присягу гражданина России не в 18, а в 14 лет

В России предлагают приносить присягу с 14 лет для повышения патриотического духа. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который внесли в палату парламента члены комитета Госдумы по делам СНГ во главе с председателем комитета Леонидом Калашниковым.

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Балу -
Дбл блд!... Как в том анекдоте: сниматься в американских порнофильмах можно с 18 лет, а смотреть - только с 21...
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5 час.
Bogdan Stupin
Видимо, в  парламенте и впрямь хватает публики, которая мается от безделья.
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3 час.
Андрей
В России русские офицеры присягали только один раз, не смотря на смену монархов... А вот нижние чины присягали каждому монарху в отдельности....
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2 час.

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