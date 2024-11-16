В России предлагают приносить присягу с 14 лет для повышения патриотического духа. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который внесли в палату парламента члены комитета Госдумы по делам СНГ во главе с председателем комитета Леонидом Калашниковым.
В Госдуме предложили приносить присягу гражданина России не в 18, а в 14 лет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Дбл блд!... Как в том анекдоте: сниматься в американских порнофильмах можно с 18 лет, а смотреть - только с 21...
Ответить
5 час.
Bogdan Stupin
Видимо, в парламенте и впрямь хватает публики, которая мается от безделья.
Ответить
3 час.
Андрей
В России русские офицеры присягали только один раз, не смотря на смену монархов... А вот нижние чины присягали каждому монарху в отдельности....
Ответить
2 час.
Свежие комментарии