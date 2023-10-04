"Оборонка потянет?" Чем удивит проект федерального бюджета на 2024 год

Эксперты увидели в документе влияние СВО и предостерегли от "бюрократического оптимизма" Проект федерального бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов внесен правительством на рассмотрение в Федеральное собрание.
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