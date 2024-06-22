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Военное обозрение

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ВС России нанесли удар по пусковым установкам дальнобойных ракет ATACMS на Донбассе

ВС России нанесли удар по пусковым установкам дальнобойных ракет ATACMS на Донбассе

Реактивные системы залпового огня HIMARS вместе с ракетами ATACMS были уничтожены российскими силами в Краматорском районе ДНР.

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