Volvo готовит три новинки на 2025 год: что это за модели

Шведский автопроизводитель поделился результатами работы за 2024 год и анонсировал планы на 2025-й. Прошлый год был для компании успешным, продажи выросли на восемь процентов, до 175 тысяч машин; спрос на электромобили увеличился на 54 процента, а чистая прибыль составила 1,37 миллиарда евро, что на 13 процентов больше, чем в 2023-м.