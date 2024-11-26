Дубинский заявил, что Блинкен и Зеленский устроили ловушку Трампу

Избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу подготовили серьезную ловушку. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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