Психолог Прошина рассказала, что происходит с людьми, которые гадают на Святки

Период новогодних праздников в нашей стране — традиционное время гаданий, начиная с древнерусских обрядов колядования в честь дня зимнего солнцестояния, вышедших из язычества, и продолжая традициями христианства, когда с Рождества до Крещения простые люди в деревнях пели песни и гадали в бане на суженого.