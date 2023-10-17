Биологическое разнообразие способствует развитию туризма на Желтой реке

Национальный природный заповедник «Дельта Желтой реки», расположенный в Дунъине (Dongying), провинция Шаньдун (Shandong) на востоке Китая, предлагает огромные туристические возможности благодаря своему биологическому разнообразию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии