Полвека детскому саду № 36 Уссурийска: богатая история, достойная отдельной книги

2 ноября 1972 года, т. е. ровно 50 лет назад, в Уссурийске открылся новый детский сад. Построил его некогда гремевший на весь СССР кожевенно-обувной комбинат для детей своих сотрудников.
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