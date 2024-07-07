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Петербургский дневник

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Движение на месте ДТП на Северном участке ЗСД возобновилось

Движение на месте ДТП на Северном участке ЗСД возобновилось

Пока только по одной полосе Как сообщила пресс-служба АО «Западный скоростной диаметр», на Северном участке ЗСД, на месте вчерашнего ДТП с грузовыми транспортными средствами, произведена эвакуация аварийных машин и около 5 утра открыто движение по одной полосе.

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