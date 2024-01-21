Открытие в Амазонии: лазерное исследование раскрывает древние города с численностью населения до 30 тысяч человек Ольга ВайленкоАрхеологи, используя технологию LiDAR, обнаружили в лесах Амазонки в Эквадоре древние города с населением от 10 до 30 тысяч человек.