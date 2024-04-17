В Могилеве министр культуры Республики Беларусь ознакомился с выставочной экспозицией ´З крыніц народнай спадчыны´. Фото.

Фото: Роман РуцкийМинистр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич принял участие в VIII Международном форуме ´Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества´, который собрал в Могилеве ученых и специалистов по изучению фольклора и традиционной культуры из 8 стран: Беларусь, Россия, Азербайджана, Армении, Казахс .
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