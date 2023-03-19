Морпех-разведчик США в отставке Скотт Риттер дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom и сообщил о том, что непреодолимое желание Вашингтона убрать Владимира Путина с поста президента России, привело к краху, который предстоит пережить Киеву.
Морпех-разведчик США в отставке Скотт Риттер дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom и сообщил о том, что непреодолимое желание Вашингтона убрать Владимира Путина с поста президента России, привело к краху, который предстоит пережить Киеву.
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