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Риттер: Маниакальное желание США сместить Путина с поста лидера, привело к провалу на Украине

Риттер: Маниакальное желание США сместить Путина с поста лидера, привело к провалу на Украине

Морпех-разведчик США в отставке Скотт Риттер дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom и сообщил о том, что непреодолимое желание Вашингтона убрать Владимира Путина с поста президента России, привело к краху, который предстоит пережить Киеву.

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