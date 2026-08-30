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Аргументы и Факты

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The National Interest: за последние годы армия США стала уязвимее

The National Interest: за последние годы армия США стала уязвимее

Вооружённые силы Соединённых Штатов стали слабее, говорится в публикации издания The National Interest.

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