Подразделения 21, 22, 61, 67-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области несут большие потери, а подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты утратили боеспособность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии