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Царьград

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Русские "китайцы": таблица автомобильных брендов, придуманных для России

Русские "китайцы": таблица автомобильных брендов, придуманных для России

За последние три года российский авторынок активно расширялся не только за счет моделей независимых китайских компаний, но и за счет моделей тех же марок, представленных под совершенно другими названиями.

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