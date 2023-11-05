Израиль - Газа: взгляд без эмоций

Vlad Lukyanenko

Нормальная статья. Прошёлся по фактам. А факты упрямая вещь. Ясно одно, что Израиль и ХАМАС разыграли разработанный кем то сценарий и находятся в одной упряжке. Кто разработал сценарий и какой у него финал вот в чем вопрос. А зачем США подогнали два авианосца и перебрасывают средства ПВО в регион? Это тоже спонтанное решение?