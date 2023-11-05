Театр абсурда
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Театр абсурда

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Израиль - Газа: взгляд без эмоций

Израиль - Газа: взгляд без эмоций

В наше время, наивная (то есть бОльшая часть) человечества, делится, в свою очередь, на две половины.

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Комментарии
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Михаил Абросимов
Афтор идиот.. ахронот..
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2 д.
Vlad Lukyanenko
Нормальная статья. Прошёлся по фактам. А факты упрямая вещь. Ясно одно, что Израиль и ХАМАС разыграли разработанный кем то сценарий и находятся в одной упряжке. Кто разработал сценарий и какой у него финал вот в чем вопрос. А зачем США подогнали два авианосца и перебрасывают средства ПВО в регион? Это тоже спонтанное решение?
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2 д.
Vlad Lukyanenko
И ещё. Очень похоже, что Израилю как раз мешает само Палестинское государство. Оно находится на торговом пути из Индии в Европу. А тут под шумок разборок с Газой удушат и саму Палестину. По большому счету ХАМАС это провокаторы Израиля.
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2 д.

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