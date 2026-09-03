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Мировое обозрение

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175 тысяч сигналов из глубины Земли: AI обнаружил шесть неизвестных зон у ядра и мантии

175 тысяч сигналов из глубины Земли: AI обнаружил шесть неизвестных зон у ядра и мантии

Геофизики впервые составили карту нижней мантии с таким разрешением, что она вскрыла ранее невидимые структуры на глубине около 2900 километров.

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