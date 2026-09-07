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Резервы Японии рекордно упали на $79,6 млрд после интервенции по иене

Резервы Японии рекордно упали на $79,6 млрд после интервенции по иене

Валютные резервы Японии зафиксировали самое глубокое месячное падение за всю историю наблюдений, уменьшившись в августе на $79,6 млрд (или на 6,18%) до $1,208 трлн.

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