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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игонин о проблемах «Зенита»: «В решающих моментах идет недооценка и перекладывание ответственности. Нужно сделать правильно: забьют гол – можно разобрать»

Алексей Игонин и Геннадий Орлов проанализировали проблемы «Зенита». Команда Сергея Семака после семи туров Альфа-Банк РПЛ идет на пятом месте в таблице, набрав 12 очков.

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