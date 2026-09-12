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Калужские новости

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Суд Людиново взыскал с горе-матери незаконно полученное пособие в 270 тысяч рублей

Суд Людиново взыскал с горе-матери незаконно полученное пособие в 270 тысяч рублей

Женщина из Людиново получила 270 тысяч рублей пособия на детей, фактически отказавшись от их воспитания и содержания.

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