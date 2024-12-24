В десяти регионах запретили майнинг до 2031 года, сообщает ТАСС. Речь идет о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.