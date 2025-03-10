ЦИК Румынии объяснил отказ в регистрации кандидата в президенты Джорджеску

Центральное избирательное бюро (аналог ЦИК) Румынии не может зарегистрировать кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску вследствие решения Конституционного суда республики, сообщили в пресс-службе комиссии.
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