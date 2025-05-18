ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"

Лидеры стран Европейского политического сообщества (ЕПС) на очередном саммите в Албании 16 мая рассмотрят возможность введения новых жестких мер против российской экономики, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники По словам источника, страны ЕС на этот раз обсуждают идею введения "карательных пошлин на российский импорт" в размере 500%, позаимствованную у американского сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма*.