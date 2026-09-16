Последний шанс для Палаты представителей: Голосовать об "адских санкциях" против России будут в среду вечером

В среду вечером по восточному времени начнётся голосование по законопроекту о санкциях против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Декорации "не дое...
- Последний удар СШ...
- Диаспора подчинил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым