Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов: «Тротуарная плитка останется только в особых зонах»

Традиционно летом в Екатеринбурге проходит бум дорожных работ. Часто это вызывает недовольство горожан, а к сезонному благоустройству столицы Урала и содержанию ливневой канализации в периоды сильных дождей возникают вопросы.
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