Минобороны опубликовало кадры с пленными украинскими пограничниками

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео с военнослужащими 4-го погранотряда украинской госпогранслужбы, которых взяли в плен военные российской группировки войск "Север" во время боев по освобождению населенного пункта Красное в Харьковской области.
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