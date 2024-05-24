В память о героях

«Капитал — строитель жилья!» приступает к новому этапу улучшения сквера памяти ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС«Капитал - строитель жилья!» приступает к новому этапу улучшения сквера памяти ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС Компания уже второй сезон занимается благоустройством этого памятного места в Туле.