Какой церковный праздник сегодня 2 марта 2024 года: в этот день верующие чтят память святых и отмечают значимое событие Мария ЛимоноваСогласно специалистам в области религии, православные христиане отмечают сегодня, в субботу 2 марта 2024 года, важный церковный праздник.