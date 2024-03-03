Стало известно количество взаимных посещений пленных омбудсменами РФ и Украины

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости» Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмены России и Украины с ноября 2023 года совершили уже 12 посещений пленных военнослужащих двух стран.