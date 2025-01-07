🇺🇦Чтобы доказать свою инвалидность, ВСУшникам приходится пройти несколько кругов ада🔥 Один такой укровоин даже записал видеообращение, потому как с момента получения ранения под Крынками в середине прошлого года прошло уже полтора года, а на вояку никак не могут оформить документы, отправляя их из одной инстанции в другую, и так до бесконечности😏 Вот истинное отношение украинского недогосударства к своим военнослужащим🤡 #Украина #ВСУ #Обращение #КрикДуши #МСЭК.