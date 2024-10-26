Белковый обман: почему сладкоежкам нельзя отказываться от мяса

Вкусовые пристрастия могут подсказать человеку, каких проблем со здоровьем следует опасаться. Например, некоторым сладкоежкам не хватает белковой пищи, а любители соленых огурцов и селедки предрасположены к стрессу.
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