Ученые установили, что самыми важными для восстановления мозга после инсульта являются первые три месяца

В ходе четырехлетнего исследования, проведенного специалистами Международного томографического центра Сибирского отделения Российской академии наук, было установлено, что первые три месяца после инсульта являются критически важным периодом для восстановления мозговой деятельности.
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